मां, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाती तो समाज में आती हैं विकृतियां : गुलाब कोठारी

'जिसमें अग्नि कम है, वह नारी हो जाती है। व्यवहारिक जीवन में इससे नई दृष्टि मिलती है। पुरुष में बाहर अग्नि और ऊष्णता है, लेकिन भीतर वह सोम है। अग्नि में आहूत होते हैं, वह यज्ञ कहलाते हैं। स्त्री बाहर सोम है, लेकिन भीतर अग्नि है। सोम में स्नेहन है और मृदुता है। अग्नि जहां तोड़ता है, वहीं सोम जोड़ता है। लड़के स्वच्छंद हैं, उनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है। उनके पौरुष भाग का पोषण घर में हो रहा है, लेकिन स्त्री भाग का पोषण नहीं हो रहा है। आग्नेय तत्व के पोषण से उसकी ऊष्णता और आक्रामकता बढ़ती जा रही है। कन्या पक्ष के पोषण में स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। कन्याभोज का कारण भी यही है, क्योंकि कन्या देश का भविष्य देगी, देश को गर्व करने वाली संतान देगी। इसलिए उसका स्थान मां-बाप से भी बड़ा है। वह जन्म से मातृत्व का भाव लेकर पैदा हुई और उसी के साथ बड़ी होती है। वह अपने शरीर का निर्माण करती जाती है, सभी अनुष्ठानों, परंपराओं का अध्ययन करते हुए बड़ी होती है। तीसरा निजी पक्ष है-महिला बनकर दूसरे घर जाना, एक परिवार को खड़ा करना। इस प्रकार उसकी सौम्यता बढ़ती जाती है, लेकिन पुरुष भाव घटता जाता है।'