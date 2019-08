कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा- सिंधिया नाराज नहीं हैं, दिग्विजय बोले- अभी अध्यक्ष पद खाली ही नहीं है

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अब गुटबाजी सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पेंच फंस गया है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने सिंधिया की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं हैं। वहीं, दिग्विजय सिंह ये भी कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हैं।



क्या कहा दिग्विजय ने

पीसीसी चीफ बनने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा-नहीं, नहीं, नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथजी अभी वर्तमान PCC चीफ हैं। मध्यप्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह ने कहा- मेरी सिंधियाजी से फोन पर बातचीत हुई है वो नाराज नहीं हैं।

Digvijaya Singh, Congress: Kamal Nath is the current PCC (Pradesh Congress Committee) president, the post is not vacant. We will see when a decision will be taken. pic.twitter.com/wijKrP4yql