एमपी के साढ़े 3 लाख पेंशनधारियों की बढ़ी मुश्किलें, रुक सकती है पेंशन

E KYC- मध्यप्रदेश के साढ़े 3 लाख पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्‍त संकेत भोंडवे के निर्देश उनकी पेंशन के लिए अड़चनें पैदा कर रहे हैं। आयुक्‍त के नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में पेंशनधारियों को समग्र आईडी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के सख्त निर्देश हैं। इसके अभाव में आगामी माह से पेंशन रुक सकती है। अब विभाग के अपर आयुक्त ने भी ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराए जाने के लिए नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं।