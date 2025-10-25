एमपी में पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान, सातवें वेतनमान में इस दर से मिलेगी महंगाई राहत

Pensioners- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाई है। इस संबंध में कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने भी पेंशनर्स को बढ़ाई गई महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश जारी कर दिए। इसके अंतर्गत प्रदेश में पेंशनर्स को अब 53 की जगह 55 फीसदी महंगाई राहत (डीआर) मिलेगा। राज्य शासन के 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इसी तर्ज पर अब प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने राज्य सरकार के समान मंहगाई राहत देने का ऐलान किया है।