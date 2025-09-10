Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

60 रुपए की एक रोटी- 80 का परांठा, नेपाल में फंसे एमपी के लोगों ने सुनाई दास्तान

Nepal MP News - नेपाल में हुए राजनैतिक हंगामे का भारत पर भी खासा प्रभाव पड़ा है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 10, 2025

People of Chhatarpur of MP told the story of Nepal
People of Chhatarpur of MP told the story of Nepal

Nepal MP News - नेपाल में हुए राजनैतिक हंगामे का भारत पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। देशभर के हजारों लोगों की तरह एमपी के भी अनेक लोग वहां फंसे हैं। इनमें प्रदेश के छतरपुर जिले के एक दर्जन से ज्यादा नागरिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिले के चार परिवार काठमांडू घूमने गए थे जोकि वहां हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के कारण निकल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। सीएम मोहन यादव और स्थानीय विधायक ने उन्हें वापस लाने की पहल की है। बच्चों सहित सभी लोग अभी एक होटल में हैं। सीएम मोहन यादव ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार से बात की है। होटलों में रुके लोगों ने परिजनों को वहां के हालात भी बताए। उपद्रवों के कारण खानेपीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं।

छतरपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल, पप्पू मातेले और कुशवाहा परिवार के सदस्य काठमांडू में फंस गए हैं। कुल 14 लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं। गल्ला मंडी के रहनेवाले ये सभी लोग नेपाल घूमने गए थे।

छतरपुर के इन नागरिकों को निकालने के लिए विधायक ललिता यादव ने परिजनों से बात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच सीएम मोहन यादव ने भी सभी लोगों की सुरक्षित वापसी की बात कही है। उन्होंने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर भी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

एमपी में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घनघोर अनदेखी, सीएम मोहन यादव तक पहुंची शिकायत
भोपाल
Scindia supporter ministers complained to CM Mohan Yadav about officers

60 रुपए की मिल रही है रोटी जबकि एक परांठा 80 रुपए में

बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनारायण अग्रवाल के परिजन भी काठमांडू में फंसे हैं। उनके छोटे बेटे आकाश और बहू लक्ष्मी, नातिन रिद्धि, नाती रुद्र होटल में रुके हैं लेकिन बॉर्डर बंद होने से वापस नहीं आ पा रहे हैं।

जयनारायण अग्रवाल के मुताबिक नेपाल में उपद्रवों के कारण हालात बेहद खराब हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम उछल गए हैं। एक रोटी 60 रुपए की मिल रही है जबकि एक परांठा 80 रुपए में दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार
सागर
4 pilgrims including couple and father son died tragically in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 09:30 pm

Published on:

10 Sept 2025 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 60 रुपए की एक रोटी- 80 का परांठा, नेपाल में फंसे एमपी के लोगों ने सुनाई दास्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.