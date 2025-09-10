60 रुपए की एक रोटी- 80 का परांठा, नेपाल में फंसे एमपी के लोगों ने सुनाई दास्तान

Nepal MP News - नेपाल में हुए राजनैतिक हंगामे का भारत पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। देशभर के हजारों लोगों की तरह एमपी के भी अनेक लोग वहां फंसे हैं। इनमें प्रदेश के छतरपुर जिले के एक दर्जन से ज्यादा नागरिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिले के चार परिवार काठमांडू घूमने गए थे जोकि वहां हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के कारण निकल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। सीएम मोहन यादव और स्थानीय विधायक ने उन्हें वापस लाने की पहल की है। बच्चों सहित सभी लोग अभी एक होटल में हैं। सीएम मोहन यादव ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार से बात की है। होटलों में रुके लोगों ने परिजनों को वहां के हालात भी बताए। उपद्रवों के कारण खानेपीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं।
छतरपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल, पप्पू मातेले और कुशवाहा परिवार के सदस्य काठमांडू में फंस गए हैं। कुल 14 लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं। गल्ला मंडी के रहनेवाले ये सभी लोग नेपाल घूमने गए थे।
छतरपुर के इन नागरिकों को निकालने के लिए विधायक ललिता यादव ने परिजनों से बात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच सीएम मोहन यादव ने भी सभी लोगों की सुरक्षित वापसी की बात कही है। उन्होंने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर भी जानकारी दी।
बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनारायण अग्रवाल के परिजन भी काठमांडू में फंसे हैं। उनके छोटे बेटे आकाश और बहू लक्ष्मी, नातिन रिद्धि, नाती रुद्र होटल में रुके हैं लेकिन बॉर्डर बंद होने से वापस नहीं आ पा रहे हैं।
जयनारायण अग्रवाल के मुताबिक नेपाल में उपद्रवों के कारण हालात बेहद खराब हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम उछल गए हैं। एक रोटी 60 रुपए की मिल रही है जबकि एक परांठा 80 रुपए में दिया जा रहा है।