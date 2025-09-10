60 रुपए की एक रोटी- 80 का परांठा, नेपाल में फंसे एमपी के लोगों ने सुनाई दास्तान

Nepal MP News - नेपाल में हुए राजनैतिक हंगामे का भारत पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। देशभर के हजारों लोगों की तरह एमपी के भी अनेक लोग वहां फंसे हैं। इनमें प्रदेश के छतरपुर जिले के एक दर्जन से ज्यादा नागरिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिले के चार परिवार काठमांडू घूमने गए थे जोकि वहां हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के कारण निकल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। सीएम मोहन यादव और स्थानीय विधायक ने उन्हें वापस लाने की पहल की है। बच्चों सहित सभी लोग अभी एक होटल में हैं। सीएम मोहन यादव ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार से बात की है। होटलों में रुके लोगों ने परिजनों को वहां के हालात भी बताए। उपद्रवों के कारण खानेपीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं।