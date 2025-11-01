पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा का उद्घाटन, वंदे भारत से कम कीमत में मिलेगी एयर टैक्सी

PM Shri Air Tourism Service : मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी 01 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 'पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' का शुभारंभ हुआ। इस हवाई सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस नई वायु सेवा के तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर, रीवा होते हुए सिंगरौली पहुंचेगी। वहीं, सीएम यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे नए टिकिट बुकिंग काउंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही, यात्रियों को बोर्डिंग पास उपलब्ध कराया। आइये जानते हैं इस हवाई सेवा से जुड़ी जरूरी बातें।