पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा का उद्घाटन, वंदे भारत से कम कीमत में मिलेगी एयर टैक्सी

PM Shri Air Tourism Service : मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी 01 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 'पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' का शुभारंभ हुआ। इस हवाई सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस नई वायु सेवा के तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर, रीवा होते हुए सिंगरौली पहुंचेगी। वहीं, सीएम यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे नए टिकिट बुकिंग काउंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही, यात्रियों को बोर्डिंग पास उपलब्ध कराया। आइये जानते हैं इस हवाई सेवा से जुड़ी जरूरी बातें।
इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, भारत के विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉ यादव के फ्लैगऑफ़ के साथ तीनों हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर 2025 से होगा।
'पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों जैसे राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़े गए हैं। इस सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (फ्लायओला) द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना और यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।
सेक्टर 1: इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर
सेक्टर 2: भोपाल-मढ़ई-पचमढ़ी
सेक्टर 3: जबलपुर-बांधवगढ़-कान्हा
बुकिंग करवाने पर पहले एक माह तक 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 रुपये के करीब है, जो छूट के बाद मात्र 1500 रुपए होगा। इसी प्रकार, भोपाल का भी किराया छूट के बाद 1500 रुपये ही होगा। यह किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है, जिससे यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा का लाभ मिलेगा।
-हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरूवार को रीवा की कनेक्टिविटी इंदौर, जबलपुर और भोपाल से होगी।
-मंगलवार को ग्वालियर को इंदौर और भोपाल-उज्जैन, जबकि शनिवार को भोपाल से जोड़ा जाएगा।
-उज्जैन को मंगलवार को इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, बुधवार को इंदौर, भोपाल और जबलपुर, जबकि रविवार को इंदौर और भोपाल से जोड़ा गया है।
-खजुराहो को शुक्रवार के दिन भोपाल और जबलपुर से जोड़ा गया है।
-सुबह 7:45 पर भोपाल से प्रस्थान, सुबह 9:15 पर जबलपुर आगमन
-सुबह 9:45 पर जबलपुर से प्रस्थान, सुबह 11:15 पर रीवा आगमन
-सुबह 11:30 पर रीवा से प्रस्थान, दोपहर 12:00 पर सिंगरौली आगमन
-दोपहर 12:15 पर सिंगरौली से प्रस्थान, दोपहर 12:45 पर रीवा आगमन
-दोपहर 1:15 पर रीवा से प्रस्थान, दोपहर 2:35 पर जबलपुर आगमन
-दोपहर 2:45 पर जबलपुर से प्रस्थान, शाम 4:15 पर भोपाल आगमन
इस हवाई सेवा के लिए 6 पैसेंजर सीट वाले दो एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाएगा। इच्छुक पर्यटक ऑफर शेड्यूल और किराए संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए flyola.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर पर्यटकों को यात्रा की पूरी जानकारी और बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
