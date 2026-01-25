एमपी में किडनैपिंग के 3 केस से मची खलबली, अलर्ट हुई पुलिस

ग्वालियर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत थाना गोला का मंदिर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक वर्ष के मासूम बच्चे को चंद घंटों में सकुशल दस्तयाब किया। ग्वालियर मेले से बच्चे के अपहरण की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने सतर्कता, सूझबूझ और तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी को चिन्हित कर उसके कब्जे से मासूम को सुरक्षित मुक्त कराया। बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।