एमपी में किडनैपिंग के 3 केस से मची खलबली, अलर्ट हुई पुलिस

Police on alert after 3 kidnapping cases in MP (फोटो- Patrika.com)
एमपी में अपहरण एक उद्योग बनता जा रहा है। प्रदेशभर में बच्चों, महिलाओं, युवाओं के अपहरण की वारदातें लगातार
बढ़ती जा रहीं हैं। पिछले 10 दिनों में ही किडनैपिंग के ऐसे 3 केस सामने आए जिनसे खलबली मच गई। हालांकि पुलिस अलर्ट थी जिससे अपहरण की ये तीनों कोशिशें नाकाम कर दी गईं। मध्यप्रदेश पुलिस की सतर्कता से अपहरण की साजिशों पर्दाफाश करते हुए तीन जिलों के मासूम व युवक सकुशल घर लौट सके।
एमपी पुलिस ने पिछले 10 दिनों में बैतूल, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में अपहरण के तीन गंभीर मामलों का सफल खुलासा कर पीड़ितों को सकुशल मुक्त कराया है। महिलाओं, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने तकनीकी दक्षता, मुखबिर तंत्र और संयुक्त टीमों की तत्परता से आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बैतूल जिले में थाना कोतवाली पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के एक गंभीर प्रकरण में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। युवक के अपहरण एवं उसके पिता से फिरौती की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने त्वरित रूप से प्रकरण दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से सुनियोजित कार्रवाई की। पुलिस चौकी खेड़ी सावलीगढ़ एवं थाना झल्लार की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम ठेमगांव क्षेत्र से अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
ग्वालियर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत थाना गोला का मंदिर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक वर्ष के मासूम बच्चे को चंद घंटों में सकुशल दस्तयाब किया। ग्वालियर मेले से बच्चे के अपहरण की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने सतर्कता, सूझबूझ और तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी को चिन्हित कर उसके कब्जे से मासूम को सुरक्षित मुक्त कराया। बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।
शिवपुरी जिले के थाना नरवर क्षेत्र में महिला एवं उसके दो बच्चों के अपहरण की घटना में पुलिस ने 18 घंटे के भीतर अपहृतों को सकुशल मुक्त कराते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तकनीकी संसाधनों, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर सूचना के आधार पर समन्वित रणनीति अपनाई। विभिन्न थानों की संयुक्त टीमों द्वारा घेराबंदी कर महिला एवं बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया।
