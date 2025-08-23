कलेक्टर की जगह कुत्ते को ज्ञापन सौंपने पर सियासत, भाजपा नेता बोले- RSS की ताकत समझना है तो..

Politics Heatup : हालही में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा छिंदवाड़ा में एक कुत्ते को ज्ञापन सौंपने के मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। भाजपा ने इस मामले पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के इस कार्य को बाबा साहब के संविधान का अपमान बता दिया है। भाजपा नेता और भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामयी संवैधानिक पद की मर्यादा को भूलते हुए, जिस प्रकार की भाषा और सोच का परिचय दिया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।