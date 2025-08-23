Patrika LogoSwitch to English

कलेक्टर की जगह कुत्ते को ज्ञापन सौंपने पर सियासत, भाजपा नेता बोले- RSS की ताकत समझना है तो..

Politics Heatup : नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेताओं द्वारा कलेक्टर के बजाए कुत्ते को ज्ञापन सौंपने के मामले में अब सियासत गरमा गई है।

Faiz Mubarak

Aug 23, 2025

कलेक्टर के बजाए कुत्ते को ज्ञापन सौंपने पर सियासत (Photo Source- Patrika)

Politics Heatup : हालही में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा छिंदवाड़ा में एक कुत्ते को ज्ञापन सौंपने के मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। भाजपा ने इस मामले पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के इस कार्य को बाबा साहब के संविधान का अपमान बता दिया है। भाजपा नेता और भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामयी संवैधानिक पद की मर्यादा को भूलते हुए, जिस प्रकार की भाषा और सोच का परिचय दिया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देतते हुए कहा कि, नेता प्रतिपक्ष का पद जनता द्वारा सौंपा गया एक गंभीर और जिम्मेदार दायित्व होता है। लेकिन उमंग सिंगार ने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। उनका बयान दर्शाता है कि, वो न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि भाषा की गरिमा भी भूल गए हैं।

'डॉ. अंबेडकर का लिखा संविधान संघ की प्रेरणा'

भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत समझना है तो नेहरू-इंदिरा से पूछो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रसेवा के कार्य में निरंतर संलग्न है। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ही संघ की प्रेरणा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देशभक्ति और अनुशासन से प्रभावित होकर उसे गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित कर चुके हैं।

कांग्रेस पर रामेश्वर का हमला

उन्होंने छिंदवाड़ा के कलेक्टर जैसे सम्मानजनक पद पर बैठे अधिकारी को 'चड्डी' जैसे आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों से संबोधित किए जाने को उनके मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक हताशा का प्रमाण बताया है।

कांग्रेस कलेक्ट्रेट में कुत्ते को सौंप आई थी ज्ञापन

आपको बता दें कि, बुधवार को छिंदवाड़ा में किसान बचाओ आंदोलन हुआ था। उस दौरान पूर्व सांसद नकुलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत 20 विधायकों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने हुंकार भरी और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इस दौरान कलेक्टर दफ्तर में नहीं मिले, जिसके चलते कांग्रेस ने कलेक्टर के बजाए प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया था।

