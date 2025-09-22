नए GST स्लैब्स को लेकर एमपी में सियासत, कांग्रेस बोली- ‘जनता से माफी मांगे सरकार’

New GST Slabs :मध्य प्रदेश समेत देशभर में आज से जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें प्रभावी हो गई हैं। नए स्लैब के तहत आज से जरूरत के सामान से जुड़ी कई कई चीजों पर दो स्लैब के तहत जीएसटी लगेगा। इससे कई सामान सस्ते हो गए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश भाजपा इसे से दिवाली से पहले देश को मिलने वाला उपहार बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसपर सरकार को घेरते हुए उससे माफी मांगने की मांग कर रही है।