नए GST स्लैब्स को लेकर एमपी में सियासत, कांग्रेस बोली- ‘जनता से माफी मांगे सरकार’

New GST Slabs : केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसपर सवाल उठाए हैं।

भोपाल

Faiz Mubarak

Sep 22, 2025

New GST Slabs
GST के स्लैब्स को लेकर एमपी में सियासत (Photo Source- patrika)

New GST Slabs :मध्य प्रदेश समेत देशभर में आज से जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें प्रभावी हो गई हैं। नए स्लैब के तहत आज से जरूरत के सामान से जुड़ी कई कई चीजों पर दो स्लैब के तहत जीएसटी लगेगा। इससे कई सामान सस्ते हो गए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश भाजपा इसे से दिवाली से पहले देश को मिलने वाला उपहार बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसपर सरकार को घेरते हुए उससे माफी मांगने की मांग कर रही है।

केंग्र सरकार की ओर से आज से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, पीएम मोदी को अब समझ आ गया राहुल गांधी सही थे। सरकार गरीबों के जेब से पैसे न निकाले ये बात राहुल गांधी ने कही। गरीबों का पैसा कई सालों तक उद्योगपतियों की जेब में डाला। देश को गरीब बनाने का काम किया, सरकार जनता से माफी मांगे।

विपक्ष की बात सुनने से सरकार की गरिमा

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जीएसटी को लेकर जनता के बीच जा रहे सीएम डॉ मोहन यादव से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि, जब जीएसटी बढ़ाया गया तब लोगों के बीच क्यों नहीं गए? मध्य प्रदेश में अद्भुत अकल्पनीय टैक्स, भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। विपक्ष की बात सुनने से सरकार की गरिमा बनती है।

22 Sept 2025 04:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नए GST स्लैब्स को लेकर एमपी में सियासत, कांग्रेस बोली- ‘जनता से माफी मांगे सरकार’

