मुस्लिमों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

राजधानी भोपाल में आयोजित गरबा कार्यक्रम में पहुंचीं पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिया विवादित बयान, बोलीं- मंदिर के बाहर कोई विधर्मी प्रसाद बेचता दिखे, तो उसकी करो ठुकाई, चाहे बिजली फिटिंग करने वाला हो या नल की... विधर्मी हो तो… कांग्रेस ने साध्वी के बयान को बताया 'नफरत फैलाने वाला हथियार'...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

Pragya Tahkur Controversial Statement Politics Heated up in MP

Pragya Tahkur Controversial Statement Politics Heated up in MP(फोटो: X)

Pragya Thakur Controversial Statement: भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने आक्रामक और विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि विधर्मियों (Non Hindu) के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। मंदिर के आसपास ऐसे लोग मिलें तो उनकी जमकर ठुकाई करो। न उन्हें यहां प्रसाद बेचने आने देंगे ना मंदिर में प्रवेश करने देंगे।

यही नहीं प्रज्ञा ठुकार ने यह तक कहा कि अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दें, चाहें वो लाइट फिटिंग करने वाला हो या नल फिटिंग या सफाई वाला, विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए घर में हथियार रखने की बात भी प्रज्ञा ठाकुर ने कही। वे गांधी और नेहरू पर भी तंज करने से नहीं चूंकी।

जानें और क्या बोलीं प्रज्ञा?

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर राजधानी भोपाल के थोला इलाके में दुर्गा वाहिनी पथ संचालन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को संबोधित कर रही थीं। इस दौराने उन्होंने कहा कि मंदिरों में नवरात्र में ऐसे कई ग्रुप बनाकार ढूंढ़ना पड़ेगा कि हमारे मंदिरो के आसपास प्रसाद कौन बेच रहा है? अगर कोई विधर्मी (Muslim) हो तो उसकी ठुकाई लगाओ। विधर्मियों से हम न प्रसाद खरीदेंगे और न बेचने देंगे। ना ही उन्हें मंदिरों में आने देंगे।

दुश्मन दहलीज पार करे तो...

साध्वी प्रज्ञा ने नफरत भरे लहजे में कहा कि दुश्मन घर की दहलीज पार करे तो उसे बीच से....। घर में हथियार रखने का आह्वान करने को कहा है। साध्वी ने कहा हर घर में नियम-कानून का हम पालन करते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है।

नेहरू और गांधी पर भी किया तंज

प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर भी तंज (Pragya Thakur Controversial Statement) किया। उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल के मिले, वो सिर्फ सत्ता के लालची थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया, जो पेरिस में अपने कपड़े धुलवाने भेजता था। अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था। अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था। न उसका चरित्र अच्छा था न चाल और न ही नेतृत्व। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाकर देश से कुठाराघात किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हीं नीतियों के कारण हम उस कगार पर पहुंचे, जहां हमारे देश के कई देश बना दिए गए।

कांग्रेस ने जमकर घेरा, बताया नफरत फैला रहीं प्रज्ञा

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के आक्रामक और विवादित बयान पर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा। कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने का हथियार बताया। प्रदेश कांग्रेस (MP Congress) प्रवक्ता भूपेंद्र यादव ने कहा, 'साध्वी समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं।' ऐसे बयानों पर सख्त कारर्वाई होनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने कार्यक्रम मको साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाला करार देते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही है।

बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2019 में दिग्विजय सिंह को हराकर भोपाल से सांसद बनी थीं। 2024 में टिकट कटने के बाद भी सक्रिय भूमिका में हैं। उनके इस बयान ने नवरात्र के दौरान धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक रंग दे दिया है।

Updated on:

29 Sept 2025 03:54 pm

Published on:

29 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मुस्लिमों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

