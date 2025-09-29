मुस्लिमों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर भी तंज (Pragya Thakur Controversial Statement) किया। उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल के मिले, वो सिर्फ सत्ता के लालची थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया, जो पेरिस में अपने कपड़े धुलवाने भेजता था। अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था। अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था। न उसका चरित्र अच्छा था न चाल और न ही नेतृत्व। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाकर देश से कुठाराघात किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हीं नीतियों के कारण हम उस कगार पर पहुंचे, जहां हमारे देश के कई देश बना दिए गए।