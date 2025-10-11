एमपी में छठ पूजा की तैयारी तेज, महापौर-विधायक ने घाटों का किया निरीक्षण

Chhath festival (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News:: सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा(Chhath Puja) की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होने जा रही है। शुक्रवार को भोपाल महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सवनानी ने अधिकारियों के साथ शहर के 6 प्रमुख घाटों का विस्तृत भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान नीलबड़, प्रेमपुरा, 05 नंबर स्टॉप, भीम नगर और शीतलदास की बगिया आदि घाटों और कुंडों का निरीक्षण किया गया।
महापौर मालती राय ने निरीक्षण के दौरान कहा कि छठ पूजा(Chhath Puja) आस्था और श्रद्धा का पर्व है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों के आसपास की झाड़ियां हटाई जाएं, अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जाएं, पर्याप्त प्रकाश, पीने के पानी की व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।
