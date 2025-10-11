एमपी में छठ पूजा की तैयारी तेज, महापौर-विधायक ने घाटों का किया निरीक्षण

MP News:: सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा(Chhath Puja) की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होने जा रही है। शुक्रवार को भोपाल महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सवनानी ने अधिकारियों के साथ शहर के 6 प्रमुख घाटों का विस्तृत भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान नीलबड़, प्रेमपुरा, 05 नंबर स्टॉप, भीम नगर और शीतलदास की बगिया आदि घाटों और कुंडों का निरीक्षण किया गया।