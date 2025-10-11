Alert: 7 बाघों का मूवमेंट, शहर में हो गई नए बाघ की एंट्री, वन विभाग ने दी चेतावनी

MP News: राजधानी भोपाल का टाइगर फ्रेन्डली माहौल नए बाघ की एंट्री से बिगड़ सकता है। इसकी आशंका हरिहरपुर में बाघ का मूवमेंट दर्ज होने के बाद जताई गई। केरवा और कलियासोत से यह करीब बीस किमी दूर है। यहां पांच टाइगर का मूवमेंट है। अनजान बाघ रायसेन में पकड़े गए टाइगर के परिवार से हुआ तो परेशानी बन सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक बाहरी बाघ का रवैया अलग है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा इंतजाम के निर्देश जारी किए है। केरवा और कलियासोत में दो शावक सहित सात बाघों का मूवमेंट है। शहरी क्षेत्र के आसपास है।