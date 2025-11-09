‘एमपी में 1.50 करोड़ वोटर्स के नाम काटने की तैयारी…’, SIR के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

प्रदेश में एसआइआर प्रक्रिया में कांग्रेस की ओर से बनी निगरानी समिति के प्रभारी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 65 प्रतिशत पंचायतों में फॉर्म-18 नहीं पहुंचा। 28 हजार बीएलओ के मोबाइल नंबर गायब है। सात राज्यों में एक ही प्रिटिंग प्रेस से फर्जी फॉर्म छपवाए गए। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने रक्षा के लिए दस सूत्रीय वोट रक्षा अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा के प्रभाव में कार्य कर रहा है। शिकायतों के बावजूद भी प्रक्रिया में सुनवाई नहीं की जा रही है।