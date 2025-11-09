IAS सृष्टि देशमुख के ड्राइवर का बेटा बना अफसर, मिली दोहरी सफलता, खुशी से झूम उठा परिवार

खंडवा के अंबेडकर वार्ड-9 निवासी रूप सिंह सोलंकी अपर कलेक्टर का वाहन चालक हैं। वर्तमान अपर कलेक्टर से पहले एडीएम केआर बड़ोडे की गाडी़ चलाते थे। अफसरों के साथ ड्यूटी के दौरान उन्होंने ठान लिया कि उनके बेटे भी अफसर बनें। उन्होंने अपनी और पत्नी की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर घर के खर्च में कटौती की। कपड़े और अन्य जरूरतों में समझौता कर जीपीएस बेचकर बेटे ऋतिक को दिल्ली में डीयू भेजा। यूपीएससी की कोचिंग करवाई। ऋतिक ने एमपीएसी-2022 पास कर ट्रेजरी ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। एक बार फिर दूसरी सफलता हासिल की है। अब पिता को लगने लगा है कि एक दिन बेटा कलेक्टर जरूरत बनेगा। रूपसिंह सोलंकी का बड़ा बेटा राहुल मप्र वन सेवा परीक्षा में सफल होकर महाराष्ट्र की चंद्रपुर फॉरेस्ट अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है।