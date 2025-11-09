IAS सृष्टि देशमुख के ड्राइवर का बेटा बना अफसर, मिली दोहरी सफलता, खुशी से झूम उठा परिवार

MPPSC Result 2023 Hrithik Solanki Khandwa एडीएम चालक के बेटे ऋतिक को दोहरी सफलता, एटीओ से बने जपं सीइओ (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MPPSC Result 2023: अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ( आईएएस ) के चालक रूपसिंह सोलंकी के बेटे ऋतिक सोलंकी को दोहरी सफलता मिली है। इस बार एमपीपीएससी-2023 की परीक्षा पास कर जनपद पंचायत का मुख्य कार्य पालन अधिकारी बना। इससे पहले ऋतिक(Hrithik Solanki Khandwa) वर्ष-2022 की परीक्षा पास कर एटीओ का पद हासिल किया। चार माह पहले जुलाई में अलीराजपुर में ज्वाइन कर नौकरी कर रहा था। बेटे की दोपहरी सफलता से पिता की बांछें एक बार फिर खिल उठीं। परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं है।
खंडवा के अंबेडकर वार्ड-9 निवासी रूप सिंह सोलंकी अपर कलेक्टर का वाहन चालक हैं। वर्तमान अपर कलेक्टर से पहले एडीएम केआर बड़ोडे की गाडी़ चलाते थे। अफसरों के साथ ड्यूटी के दौरान उन्होंने ठान लिया कि उनके बेटे भी अफसर बनें। उन्होंने अपनी और पत्नी की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर घर के खर्च में कटौती की। कपड़े और अन्य जरूरतों में समझौता कर जीपीएस बेचकर बेटे ऋतिक को दिल्ली में डीयू भेजा। यूपीएससी की कोचिंग करवाई। ऋतिक ने एमपीएसी-2022 पास कर ट्रेजरी ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। एक बार फिर दूसरी सफलता हासिल की है। अब पिता को लगने लगा है कि एक दिन बेटा कलेक्टर जरूरत बनेगा। रूपसिंह सोलंकी का बड़ा बेटा राहुल मप्र वन सेवा परीक्षा में सफल होकर महाराष्ट्र की चंद्रपुर फॉरेस्ट अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है।
पत्रिका से चर्चा में ऋतिक ने कहा कि मेरे माता-पिता जैसे कोई नहीं है। उनके त्याग, तपस्या और हौंसले ने मुझे मंजिल दिलाई। माता-पिता ने पेट काटकर मुझे और मेरे भइया को पढ़ाया। बेटे ऋतिक कहना है कि अभी कोशिश करेंगे कि कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग