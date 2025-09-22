‘लाल परी’ ट्रेंड से प्राइवेसी को खतरा, चौंकाने वाले मामले आए सामने, सावधान रहें!

AI Photo: लाल परी बनने के लिए इन दिनों धूम मची है। शहर की युवतियां अब एआइ से फोटो अपलोड करके लाल परी ट्रेंड को अपना रही हैं। इससे सोशल मीडिया पर ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें युवतियां अपनी फोटो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडिट कर नई तस्वीरें बना रही हैं। ये तस्वीरें आकर्षक और अलग दिखने के कारण उन्हें लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स तो दिला रही हैं, लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के अनुसार ऐसे ट्रेंड से युवाओं की प्राइवेसी उजागर हो रही है। वहीं इस ट्रेंड से साइबर फ्रॉड होने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे ही दो मामले भोपाल साइबर पुलिस ने दर्ज किए हैं।