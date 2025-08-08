एमपी के इस शहर से चारों दिशाओं के लिए दौड़ेंगी लग्जरी बसें, बनेगा विशाल आईएसबीटी

ISBT- मध्यप्रदेश में बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के एक और शहर में विशाल अंतर राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी बनेगा। राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इसके लिए प्रपोजल मांगा है। यह अंतर राज्यीय बस टर्मिनल बैतूल में बनेगा। यहां बसों का जमघट लगता है। आईएसबीटी बनने के बाद बैतूल से चारों दिशाओं के लिए सुविधायुक्त लग्जीरियस बसें दौड़ेंगी। विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने आए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने यहां की भौगोलिक स्थिति, यात्रा का केंद्र और बड़ी संख्या में बस संचालन को देखते हुए आईएसबीटी की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अंतर राज्यीय बस स्टैंड में सभी आधुनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान रखा जाएगा।