भोपाल

एमपी के इस शहर से चारों दिशाओं के लिए दौड़ेंगी लग्जरी बसें, बनेगा विशाल आईएसबीटी

ISBT- मध्यप्रदेश में बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के एक और शहर में विशाल अंतर राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी बनेगा।

भोपाल

deepak deewan

Aug 08, 2025

Proposal for ISBT sought in Betul in MP

ISBT- मध्यप्रदेश में बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के एक और शहर में विशाल अंतर राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी बनेगा। राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इसके लिए प्रपोजल मांगा है। यह अंतर राज्यीय बस टर्मिनल बैतूल में बनेगा। यहां बसों का जमघट लगता है। आईएसबीटी बनने के बाद बैतूल से चारों दिशाओं के लिए सुविधायुक्त लग्जीरियस बसें दौड़ेंगी। विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने आए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने यहां की भौगोलिक स्थिति, यात्रा का केंद्र और बड़ी संख्या में बस संचालन को देखते हुए आईएसबीटी की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अंतर राज्यीय बस स्टैंड में सभी आधुनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान रखा जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने शुक्रवार को बैतूल आए।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं आवास की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी भी बैठक में उपस्थित थे।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने बैतूल जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को कर वसूली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एलआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास के प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए। आयुक्त ने पर्यावरण को सुरक्षित और मानव अनुकूल बनाने के लिए ई-चार्जिंग व्हीकल स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने शहरी परियोजना अधिकारी कार्यालय में ई-ऑफिस के संचालन की तारीफ की।

अंतर राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को बैतूल में आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) का प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैतूल से नागपुर सहित महाराष्ट्र के अनेक स्थानों के लिए बड़ी संख्या में बसें जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां अंतर राज्यीय बस स्टैंड की ज्यादा आवश्यकता है। आईएसबीटी बनने के बाद बैतूल से चारों दिशाओं के लिए लग्जीरियस बसें दौड़ेंगी।

Updated on:

08 Aug 2025 09:26 pm

Published on:

08 Aug 2025 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इस शहर से चारों दिशाओं के लिए दौड़ेंगी लग्जरी बसें, बनेगा विशाल आईएसबीटी

