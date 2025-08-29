Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के IAS ऑफिसर्स ने उठाया कड़ा कदम, सत्ताधारी पार्टी के विधायक का किया तगड़ा विरोध

Bhind DM- एमपी में बीजेपी के कई जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का नशा चढ़ता साफ नजर आ रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 29, 2025

Protest against misbehavior of MLA Narendra Singh Kushwaha with Bhind Collector Sanjeev Srivastava
Protest against misbehavior of MLA Narendra Singh Kushwaha with Bhind Collector Sanjeev Srivastava

Bhind DM- एमपी में बीजेपी के कई जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का नशा चढ़ता साफ नजर आ रहा है। भिंड में सत्ताधारी पार्टी के MLA ने बुधवार को कलेक्टर के साथ अभद्रता की जिसका प्रदेशभर में तगड़ा विरोध किया जा रहा है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और उनके समर्थकों द्वारा की गई हरकत पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों में गुस्सा है। प्रदेश के सभी आईएएस आफिसर्स भी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह की खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात कर विधायक की हरकत का विरोध जताया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम मोहन यादव के समक्ष भी विधायक की अभद्रता की शिकायत करने की बात कही है। इधर बीजेपी ने भी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के आपत्तिजनक बर्ताव पर संज्ञान लिया है। पार्टी उनपर एक्शन ले सकती है।

भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा कलेक्टर बंगले पर पहुंचकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मुक्का दिखाने का मामला तूल पकड़ चुका है। विधायक की तू-तड़ाक पर नाराज कलेक्टर ने उंगली दिखाते हुए तमीज से बात करने की हिदायत दी थी। इस पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने उन्हें मुक्का दिखाया और फिर थप्पड़ मारने के लिए भी हाथ हिलाया।

आईएएस आफिसर्स भी लामबंद

विधायक की इस हरकत का प्रदेश का सरकारी अमला जमकर विरोध कर रहा है। यहां तक कि आईएएस आफिसर्स भी इस घटना के विरोध में लामबंद हो गए हैं। एमपी आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मिलकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर अपना विरोध दर्ज कराया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। प्रशासनिक अफसरों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसपर भी जोर दिया गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के IAS ऑफिसर्स ने उठाया कड़ा कदम, सत्ताधारी पार्टी के विधायक का किया तगड़ा विरोध

