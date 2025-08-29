एमपी के IAS ऑफिसर्स ने उठाया कड़ा कदम, सत्ताधारी पार्टी के विधायक का किया तगड़ा विरोध

Bhind DM- एमपी में बीजेपी के कई जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का नशा चढ़ता साफ नजर आ रहा है। भिंड में सत्ताधारी पार्टी के MLA ने बुधवार को कलेक्टर के साथ अभद्रता की जिसका प्रदेशभर में तगड़ा विरोध किया जा रहा है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और उनके समर्थकों द्वारा की गई हरकत पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों में गुस्सा है। प्रदेश के सभी आईएएस आफिसर्स भी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह की खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात कर विधायक की हरकत का विरोध जताया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम मोहन यादव के समक्ष भी विधायक की अभद्रता की शिकायत करने की बात कही है। इधर बीजेपी ने भी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के आपत्तिजनक बर्ताव पर संज्ञान लिया है। पार्टी उनपर एक्शन ले सकती है।