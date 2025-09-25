Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Public holidays: 1, 2, 7, 20, 21, 23 अक्टूबर को छुट्टी घोषित, देखें पूरी List

Public holidays: अक्टूबर के महीने में लगातार कई दिनों का अवकाश मिल रहा है। जिनमें आप त्यौहारों को खुशियों के साथ मना सकते हैं......

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 25, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Public holidays: सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। वहीं त्योहारों के मौसम में अक्टूबर का महीना छुट्टियों की बहार लेकर आ रहा है। इस महीने कई सारे दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, बैंक बंद रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर के महीने में महानवमी, गांधी जयंती और दशहरा, महर्षि वाल्मिकी जयंती, दिवाली, गोवर्धन पूजा सहित कई अन्य त्यौहार पड़ रहे है।

कुल मिलाकर अगले महीने लोगों को 6 से 7 छुट्टियां मिलने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप परिवार, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते है। इन लगातार छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना भी बनाई जा सकती है।

जान लें एमपी में कब-कब होंगी छुट्टियां

1 अक्टूबर- महानवमी ( इस दिन स्कूल/कॉलेज, बैंक बंद रहेंगे)
2 अक्टूबर- गांधी जयंती और दशहरा ( इस दिन स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर, बैंक बंद रहेंगे)
7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मिकी जयंती, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
20 अक्टूबर- दिवाली (स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे)
21 अक्टूबर- गोवर्धन पूजा (स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे)
23 अक्टूबर- भैया दूज (स्कूल/कॉलेज बंद रहेंगे)

कर्मचारियों में उत्साह

आने वाले महीने में लगातार कई छुट्टियों के चलते स्कूली बच्चों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों में खासा उत्साह है। ये अवकाश उन्हें परिवार के साथ समय बिताने और आराम करने का बेहतरीन मौका देंगे।

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 12:41 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Public holidays: 1, 2, 7, 20, 21, 23 अक्टूबर को छुट्टी घोषित, देखें पूरी List

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.