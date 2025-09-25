Public holidays: 1, 2, 7, 20, 21, 23 अक्टूबर को छुट्टी घोषित, देखें पूरी List

1 अक्टूबर- महानवमी ( इस दिन स्कूल/कॉलेज, बैंक बंद रहेंगे)

2 अक्टूबर- गांधी जयंती और दशहरा ( इस दिन स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर, बैंक बंद रहेंगे)

7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मिकी जयंती, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे

20 अक्टूबर- दिवाली (स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे)

21 अक्टूबर- गोवर्धन पूजा (स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे)

23 अक्टूबर- भैया दूज (स्कूल/कॉलेज बंद रहेंगे)