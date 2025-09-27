Patrika LogoSwitch to English

बन गए नए नियम-कायदे, अब विभाग को चूना नहीं लगा पाएंगे ठेकेदार

MP News: बारिश के कारण खस्ताहाल हुई सड़कों की मरमत को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा नए नियम कायदे बनाए गए हैं। क्योंकि पेंचवर्क में अकसर लापरवाही की शिकायतें आती हैं। लिहाजा पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन तय कर दी गई है।

Avantika Pandey

Sep 27, 2025

MP News: बारिश के कारण खस्ताहाल हुई सड़कों की मरमत को लेकर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नए नियम कायदे बनाए गए हैं। क्योंकि पेंचवर्क में अकसर लापरवाही की शिकायतें आती हैं। लिहाजा पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसको लेकर उपसचिव एआर सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के ठेकेदारों को विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यपालन यंत्री द्वारा परफॉर्मेंस गांरटी वाली सड़कों का ठेकेदारों की उपस्थिति में डेमोंस्ट्रेशन करवाया जाएगा।

दूसरे जिले के अभियंता तैयार करेंगे रिपोर्ट

पेंचवर्क के काम में गुणवत्ता की जांच के लिए भी विभाग द्वारा इस बार नई व्यवस्था तय की गई है। जिसके मुताबिक सड़कों का काम पूरा होने के बाद उसका पीअर- सुपरविजन अन्य जिलों के अभियंताओं द्वारा किया जाएगा। जिसकी बाकायदा रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी। इसको लेकर प्रमुख अभियंता द्वारा अलग से दिशा-निर्देश बनाकर जारी किया जाएगा।

रियल टाइम वीडियो और फोटोग्राफी होगी

पारदर्शिता बरतने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अब पेंचवर्क का काम पूरा होने के बाद उस काम की रियल टाइम वीडियो और फोटोग्राफी करवाई जाएगी, जिसे बाद में विभागीय पोर्टल में समय और डेट के साथ अपलोड करना होगा। इसके अलावा मरमत के लिए चिन्हित सड़कों का चयन निर्धारित समय-सीमा में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके कार्यों की समीक्षा मुय अभियंता द्वारा की जाएगी।

लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ‘ई-बस’
भोपाल

27 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बन गए नए नियम-कायदे, अब विभाग को चूना नहीं लगा पाएंगे ठेकेदार

