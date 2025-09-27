बन गए नए नियम-कायदे, अब विभाग को चूना नहीं लगा पाएंगे ठेकेदार

MP News: बारिश के कारण खस्ताहाल हुई सड़कों की मरमत को लेकर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नए नियम कायदे बनाए गए हैं। क्योंकि पेंचवर्क में अकसर लापरवाही की शिकायतें आती हैं। लिहाजा पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसको लेकर उपसचिव एआर सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के ठेकेदारों को विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यपालन यंत्री द्वारा परफॉर्मेंस गांरटी वाली सड़कों का ठेकेदारों की उपस्थिति में डेमोंस्ट्रेशन करवाया जाएगा।