अब दुकान पर लगेगा QR कोड, स्कैन करते ही खुल जाएगी पूरी कुंडली

जिला खाद्य सुरक्षा की टीम को दुकानों पर ये क्यूआर कोड वाला लाइसेंस चस्पा कराने का जिम्मा दिया गया है। विभाग के डायरेक्टर नियामक राकेशकुमार ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन-आदेश जारी किए हैं। दुकान के लाइसेंस पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ता सीधे फूड कनेक्ट एप पर पहुंच जाएगा।खाद्य एवं सुरक्षा जिला अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि अभी हम जो जांच कर रहे हैं, उसमें तय कर रहे हैं कि लायसेंस की कॉपी काउंटर या उपभोक्ता को नजर आए, ऐसी जगह चस्पा हो। हमारी टीम सभी दुकानों पर ये चस्पा कराएगी। (MP News)