MP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी

बैठक में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, लाइट, इंटरनेट सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। भैंसोला में प्रधानमंत्री के लिए तीन और एक हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए बनाए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी, बिजली आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी और नेटवर्क समस्या समाधान के लिए बीएसएनएल अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण, महत्वपूर्ण स्थलों पर वॉकी-टॉकी, बारिश के मौसम को देखते हुए पुता इंतजाम, चलित शौचालय, रोड मरमत, सुगम यातायात और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिपं सीईओ अभिषेक चौधरी, एडीएम अश्विनी कुमार रावत, एएसपी विजय डावर सहित पुलिस, प्रशासनिक और जिला अधिकारी उपस्थित थे।