धार

MP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी

PM Modi MP Visit: पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश आ रहे है। वह यहां पीएम मित्रा पार्क के भूमिपूजन के साथ औ‌द्योगिक निवेश करने वाली कंपनियों को प्रमाण-पत्र सौंपेंगे।

धार

Akash Dewani

Aug 10, 2025

PM Modi MP Visit dhar mitra park Bhoomi Pujan 25 august
PM Modi MP Visit dhar mitra park Bhoomi Pujan 25 august (फोटो-ANI)

PM Modi MP Visit: पीएम मित्रा पार्क के भूमिपूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का आगमन 25 अगस्त को बदनावर तहसील के भैंसोला में हो रहा है। जहां औ‌द्योगिक निवेश करने वाली कंपनियों को प्रमाण-पत्र सौंपेंगे। पीएम के हाथों औ‌द्योगिक विकास की आधारशिला रखी जाएगी। यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरु हो चुकी है।

इस संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार शाम को अधिकारियों की बैठक ली। इसमें आयोजन से जुड़ी तैयारियों को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री का धार जिले में आना जिलेवासियों के लिए गर्व की बात है। यह कार्यक्रम सभी शासकीय सेवकों के कैरियर के लिए भी यादगार होगा। धार का पीएम मित्रा पार्क (PM Mitra Park) देश का पहला पार्क है, जिसका खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से भूमिपूजन करेंगे। यह राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है।

ढाई हजार से अधिक बल रहेगा तैनात

एसपी ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्था के लिए लगभग 2500 का बल और 100 अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय बेहद जरूरी है, कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों के आगमन के रूट और वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था निश्चित स्थान पर की जाएगी। लाइट, पीए सिस्टम और संकेतक लगाए जाएं।

बनाए जाएंगे हेलीपैड

बैठक में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, लाइट, इंटरनेट सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। भैंसोला में प्रधानमंत्री के लिए तीन और एक हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए बनाए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी, बिजली आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी और नेटवर्क समस्या समाधान के लिए बीएसएनएल अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण, महत्वपूर्ण स्थलों पर वॉकी-टॉकी, बारिश के मौसम को देखते हुए पुता इंतजाम, चलित शौचालय, रोड मरमत, सुगम यातायात और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिपं सीईओ अभिषेक चौधरी, एडीएम अश्विनी कुमार रावत, एएसपी विजय डावर सहित पुलिस, प्रशासनिक और जिला अधिकारी उपस्थित थे।

Updated on:

10 Aug 2025 08:53 am

Published on:

10 Aug 2025 08:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / MP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी

