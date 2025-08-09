पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे ने मीडियाकर्मी से की बदसलूकी, फोन छीनकर डिलीट किए वीडियो और फोटो

Kubereshwar Dham Kanwar Yatra: सीहोर में दो दिन पहले कोतवाली पुलिस ने कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ के दौरान तेज आवाज में बजाए गए आठ डीजे जब्त कर इनके संचालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। शुक्रवार को डीजे संचालक सीजेएम कोर्ट में डीजे रिलीज कराने की फरियाद लेकर पहुंचे। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को डीजे रिलीज करने के ऑर्डर भी दे दिए, लेकिन जैसे ही डीजे संचालक कोर्ट से बाहर निकले मीडियाकर्मी रिपोर्टिंग के लिए वीडियो बनाने लग गए।
यह देख कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (Pandit Pradeep Mishra) का भांजा और विठलेश सेवा समिति का व्यवस्थापक समीर शुक्ला (Sameer Shukla) भड़क गया। उन्होंने मीडियाकर्मी विनय भटेले का मोबाइल छीन लिया। जब उन्होंने समीर से मोबाइल वापस लेने का प्रयास किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। समीर शुक्ला मोबाइल लेकर भाग गया। कथावाचक मिश्रा के भांजे की इस हरकत से नाराज होकर भटेले एफआइआर दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे। इसके बाद समीर ने मोबाइल तो एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भिजवा दिया है, लेकिन कवरेज किए गए सभी फोटो और वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दिए।
भटेले का कहना है कि वह एफआइआर कराने थाने गए, लेकिन कोतवाली टीआई रवींद्र यादव नहीं मिले, उन्हें किसी जरुरी कार्य से परिवार के साथ जबलपुर जाना है, जिसके चलते वह बिना एफआइआर कराए ही थाने से लौट गए। सोमवार को इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला से कर एफआइआर दर्ज कराएंगे। इस मामले में समीर शुक्ला का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9301430398 पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। (MP News)
कथावाचक प्रदीप मिश्रा (Pandit Pradeep Mishra) ने यह डीजे देश के अलग-अलग राज्य से बुलाए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान इन डीजे को तेज आवाज में बजाया गया। इनकी आवाज इतनी तेज थी कि पास से निकल रहे छोटे वाहनों के कांच फूट गए। कांवड़ यात्रा के दौरान तो पुलिस ने इन्हें नहीं रोका, लेकिन कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद पुलिस ने सभी को जब्त कर एफआइआर दर्ज कर ली।
पुलिस ने त्रिनेत्र डीजे संचालक निखिल कुमार पिता सुरेश परमार निवासी बड़ोदरा गुजरात, नटराज डीजे हरनाम सिंह कुशवाहा पिता राजाराम कुशवाहा निवासी मुबारकपुर भोपाल, कसाना डीजे संचालक राजा सोलंकी पिता कन्हैयालाल सोलंकी निवासी पटेल कॉलोनी बड़ियाखेड़ी सीहोर, डीजे संचालक स्वदेश छीरेले पिता राम नारायण छीरेले निवासी कैंप भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़, बाबा डीजे संचालक कमलेश कुशवाह पिता कैलाश कुशवाहा निवासी मोती बाबा मंदिर के पास सीहोर, प्रशांत डीजे संचालक अश्विन काटने पिता गौतम कथा ने निवासी सर्वदा कॉलोनी कोलार रोड सी सेक्टर भोपाल, डीजे संचालक बाबूलाल पिता ब्रिजीमातो निवासी ग्राम बगला थाना चंदनक्यारी जिला बोकारो झारखंड और डीजे संचालक राजेंद्र प्रताप प्रेमचंद निवासी अंबेडकर नगर थाना अरहवली जिला उत्तर प्रदेश के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्हें शुक्रवार को पुलिस कोर्ट के आदेश पर छोड़ रही है। (MP News)