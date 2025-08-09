पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे ने मीडियाकर्मी से की बदसलूकी, फोन छीनकर डिलीट किए वीडियो और फोटो

पुलिस ने त्रिनेत्र डीजे संचालक निखिल कुमार पिता सुरेश परमार निवासी बड़ोदरा गुजरात, नटराज डीजे हरनाम सिंह कुशवाहा पिता राजाराम कुशवाहा निवासी मुबारकपुर भोपाल, कसाना डीजे संचालक राजा सोलंकी पिता कन्हैयालाल सोलंकी निवासी पटेल कॉलोनी बड़ियाखेड़ी सीहोर, डीजे संचालक स्वदेश छीरेले पिता राम नारायण छीरेले निवासी कैंप भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़, बाबा डीजे संचालक कमलेश कुशवाह पिता कैलाश कुशवाहा निवासी मोती बाबा मंदिर के पास सीहोर, प्रशांत डीजे संचालक अश्विन काटने पिता गौतम कथा ने निवासी सर्वदा कॉलोनी कोलार रोड सी सेक्टर भोपाल, डीजे संचालक बाबूलाल पिता ब्रिजीमातो निवासी ग्राम बगला थाना चंदनक्यारी जिला बोकारो झारखंड और डीजे संचालक राजेंद्र प्रताप प्रेमचंद निवासी अंबेडकर नगर थाना अरहवली जिला उत्तर प्रदेश के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्हें शुक्रवार को पुलिस कोर्ट के आदेश पर छोड़ रही है। (MP News)