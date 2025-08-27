राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में वोट चोरी का फिर लगाया इल्जाम, बताया कैसे मिले सबूत

MP Congress- एमपी में पिछले विधानसभा में बुरी तरह परास्त हुई कांग्रेस के कुछ नेताओं को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानो संजीवनी दे दी है। इन नेताओं को प्रदेश में पार्टी की हार और दुर्दशा का सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता था। खुद कांग्रेस भी इनसे किनारा भी करने लगी थी लेकिन राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में वोट चोरी का इल्जाम लगाने के बाद ये नेता पुनर्जीवित से हो गए। पूरी प्रदेश कांग्रेस अब अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ने में जुटी हुई है। बिहार में राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में वोट चोरी का फिर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि इसके सबूत हमें महाराष्ट्र से मिले। प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो अपने एक्स हेंडल पर शेयर किया है।