राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में वोट चोरी का फिर लगाया इल्जाम, बताया कैसे मिले सबूत

MP Congress- एमपी में पिछले विधानसभा में बुरी तरह परास्त हुई कांग्रेस के कुछ नेताओं को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानो संजीवनी दे दी है। इन नेताओं को प्रदेश में पार्टी की हार और दुर्दशा का सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता था। खुद कांग्रेस भी इनसे किनारा भी करने लगी थी लेकिन राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में वोट चोरी का इल्जाम लगाने के बाद ये नेता पुनर्जीवित से हो गए। पूरी प्रदेश कांग्रेस अब अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ने में जुटी हुई है। बिहार में राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में वोट चोरी का फिर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि इसके सबूत हमें महाराष्ट्र से मिले। प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो अपने एक्स हेंडल पर शेयर किया है।
राहुल गांधी ने एक बार फिर मध्यप्रदेश में वोट चोरी का आरोप लगाया है। बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में बुधवार को सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था।
आप देखिए मध्यप्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया…हम कुछ बोलते नहीं थे क्यों सबूत नहीं था मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया… इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया...
एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व सीएम कमलनाथ सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान के आधार पर बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने इसका वीडियो भी अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया।
"मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जनता का नहीं, चोरी किया गया चुनाव था।" आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मुज़फ़्फ़रपुर (बिहार) की ऐतिहासिक सभा में यह बात साफ़ कही। पिछले हफ़्ते हमने भोपाल में प्रेस वार्ता कर 'वोट चोरी' से जुड़े कई पुख़्ता सबूत जनता के सामने रखे थे। उस दौरान हमने यह भी खुलासा किया था कि मात्र दो महीनों में 16.05 लाख मतदाताओं की अचानक वृद्धि दर्ज की गई—यह तथ्य अपने आप में भाजपा की साजिश को उजागर करता है। हम इस "वोट चोरी" के संदेश को मध्यप्रदेश के घर-घर, गली-गली और हर बूथ तक पहुँचाएँगे।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स हेंडल पर लिखा-
हमारे नेता श्री राहुल गांधी @RahulGandhi ने आज मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार की सभा में एक बार फिर स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था।
मैं मध्यप्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। वह हमें जिताना चाहती है और उसने ऐसा किया भी।
अब हम सबको हर स्तर पर वोट चोरी रोकने के लिए कमर कसने की ज़रूरत है ताकि वही सरकार बने जिसे जनता ने वोट दिया हो।