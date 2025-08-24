Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं-ITI पास को मौका, ये है आवेदन आखिरी की तारीख, देखें पूरी डिटेल

Railway Apprentice Recruitment 2025: भोपाल, रानी कमलापति सहित जबलपुर एवं कोटा रेल डिवीजन में इस साल युवाओं को 2865 युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

Railway Apprentice Recruitment 2025
Railway Apprentice Recruitment 2025 रेलवे में निकली 2865 नौकरियां, 10वीं और आइटीआइ पास को मौका (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Railway Apprentice Recruitment 2025:भोपाल, रानी कमलापति सहित जबलपुर एवं कोटा रेल डिवीजन में इस साल युवाओं को 2865 युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय ने शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस भर्ती(Railway Apprentice Recruitment 2025) की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के तहत होने वाली इस भर्ती में कुल 2865 पद भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के विभिन्न मंडलों और कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कहां कितने पद

  • भोपाल मंडल के लिए 558 पद
  • जबलपुर मंडल में 1136 पद
  • कोटा मंडल में 865 पद
  • भोपाल वर्कशॉप में 136 पद
  • कोटा वर्कशॉप में 151 पद
  • मुख्यालय जबलपुर में 19 पद

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया(Railway Apprentice Recruitment 2025) 30 अगस्त से 29 सितंबर की मध्यरात्रि तक चलेगी। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आवेदन के लिए आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

24 Aug 2025 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं-ITI पास को मौका, ये है आवेदन आखिरी की तारीख, देखें पूरी डिटेल

