Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं-ITI पास को मौका, ये है आवेदन आखिरी की तारीख, देखें पूरी डिटेल

Railway Apprentice Recruitment 2025:भोपाल, रानी कमलापति सहित जबलपुर एवं कोटा रेल डिवीजन में इस साल युवाओं को 2865 युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय ने शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस भर्ती(Railway Apprentice Recruitment 2025) की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के तहत होने वाली इस भर्ती में कुल 2865 पद भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के विभिन्न मंडलों और कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।