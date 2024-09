अब आम यात्रियों के लिए भी आ रही ‘गरीबों की वंदेभारत’, रेलवे बोर्ड चेयरमैन का बड़ा ऐलान

भोपाल•Sep 22, 2024 / 07:28 pm• deepak deewan

Railways is starting a new Amrit Bharat train like Vande Bharat Express Indian Railway Board वंदेभारत एक्सप्रेस देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है। इस सेमी स्पीड ट्रेन की हर कोई चर्चा करता है। वंदेभारत ट्रेनों को देखते ही लोग इसमें बैठने के लिए लालायित हो जाते हैं पर उन्हें मन मसोसकर रह जाना पड़ता है। दरअसल इसका किराया बहुत ज्यादा है। वंदेभारत एक्सप्रेस का किराया जन शताब्दी जैसी ट्रेनों से करीब 7 गुना तक ज्यादा पड़ता है। ऐसे में यह खास लोगों की ट्रेन बन गई है, ज्यादातर आम यात्री इसका किराया वहन नहीं कर सकते। हालांकि अब ऐसे यात्रियों की भी रेलवे ने सुध ली है।