भोपाल

ट्रेन की टाइमिंग बदली, ‘MP-UP’ और ‘बिहार’ जाने वाले यात्री कर लें चेक

Indian Railway: संशोधित व्यवस्था के अनुसार ट्रेन अपने मूल प्रस्थान समय शाम 18:30 बजे की जगह अब शाम 18:00 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर से रवाना होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 25, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

Indian Railway: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले है तो ये खबर आपके काम की है। अगर आप एमपी-यूपी और बिहार की यात्रा करने वाले है तो आपको नई टाइमिंग चेक कर लेनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि रेल प्रशासन ने डॉ. अम्बेडकर नगर-पटना स्पेशल (गाड़ी संख्या 09343) में आंशिक संशोधन किया है। बदलाव केवल डॉ. अम्बेडकर नगर से मक्सी के बीच लागू रहेगा, जबकि संत हिरदाराम नगर से पटना तक ट्रेन पहले की तरह ही चलेगी।

तीन राज्यों को कवर करती है ये ट्रेन

ट्रेन का ठहराव संत हिरदाराम नगर, विदिशा और बीना स्टेशनों पर पूर्ववत रहेगा। नया समय 27 नवंबर 2025, गुरुवार से लागू किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार ट्रेन अपने मूल प्रस्थान समय शाम 18:30 बजे की जगह अब शाम 18:00 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर से रवाना होगी।

इस बदलाव का सीधा असर आगे के बीच वाले प्रमुख स्टेशनों पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार ट्रेन अब शाम 6:00 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर से रवाना होगी। बता दें कि ये ट्रेन एमपी-यूपी और बिहार के कई स्टेशनों को कवर करती है।

ये है ट्रेन का नया टाइम टेबल

  • इंदौर: रात 7:05 बजे की जगह अब शाम 6:30 बजे
  • फतेहाबाद चंद्रावतीगंज जंक्शन: रात 8:08 बजे की जगह अब शाम 7:18 बजे
  • उज्जैन: रात 8:45 बजे की जगह अब शाम 7:50 बजे
  • मक्सी: रात 9:25 बजे की जगह अब रात 8:35 बजे
  • ट्रेन संत हिरदाराम नगर में रात 10:48 बजे पहुंचेगी।
  • ट्रेन अगले दिन पटना भी अपने तय समय शाम 6:30 बजे ही पहुंचेगी।

Published on:

25 Nov 2025 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्रेन की टाइमिंग बदली, ‘MP-UP’ और ‘बिहार’ जाने वाले यात्री कर लें चेक

