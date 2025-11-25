ट्रेन की टाइमिंग बदली, ‘MP-UP’ और ‘बिहार’ जाने वाले यात्री कर लें चेक

(Photo Source - Patrika)
Indian Railway: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले है तो ये खबर आपके काम की है। अगर आप एमपी-यूपी और बिहार की यात्रा करने वाले है तो आपको नई टाइमिंग चेक कर लेनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि रेल प्रशासन ने डॉ. अम्बेडकर नगर-पटना स्पेशल (गाड़ी संख्या 09343) में आंशिक संशोधन किया है। बदलाव केवल डॉ. अम्बेडकर नगर से मक्सी के बीच लागू रहेगा, जबकि संत हिरदाराम नगर से पटना तक ट्रेन पहले की तरह ही चलेगी।
ट्रेन का ठहराव संत हिरदाराम नगर, विदिशा और बीना स्टेशनों पर पूर्ववत रहेगा। नया समय 27 नवंबर 2025, गुरुवार से लागू किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार ट्रेन अपने मूल प्रस्थान समय शाम 18:30 बजे की जगह अब शाम 18:00 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर से रवाना होगी।
इस बदलाव का सीधा असर आगे के बीच वाले प्रमुख स्टेशनों पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार ट्रेन अब शाम 6:00 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर से रवाना होगी। बता दें कि ये ट्रेन एमपी-यूपी और बिहार के कई स्टेशनों को कवर करती है।
