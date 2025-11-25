ट्रेन की टाइमिंग बदली, ‘MP-UP’ और ‘बिहार’ जाने वाले यात्री कर लें चेक

Indian Railway: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले है तो ये खबर आपके काम की है। अगर आप एमपी-यूपी और बिहार की यात्रा करने वाले है तो आपको नई टाइमिंग चेक कर लेनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि रेल प्रशासन ने डॉ. अम्बेडकर नगर-पटना स्पेशल (गाड़ी संख्या 09343) में आंशिक संशोधन किया है। बदलाव केवल डॉ. अम्बेडकर नगर से मक्सी के बीच लागू रहेगा, जबकि संत हिरदाराम नगर से पटना तक ट्रेन पहले की तरह ही चलेगी।