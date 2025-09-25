Rain Alert: 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी ‘भारी बारिश’, 23 जिलों में अलर्ट

MP weather update: भोपाल शहर का मौसम लगातार बदल रहा है। अब मानसून की विदाई की बेला आ गई है लेकिन इससे पहले बारिश की संभावना है। मानसून की विदाई प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू हो गई है। इस बार प्रदेश में मानसून पूरे 100 दिन सक्रिय रहा है।
एमपी के नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो तीन दिनों में कुछ और जिलों से मानसून की वापसी हो सकती है, हांलाकि आने वाले एक दो दिनों में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर सक्रिय होने की उम्मीद है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बारिश की आशंका जताई जा रही है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 37.5° उत्तर/73° पूर्व, रामपुर, बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर, वेरावल, 20.5° उत्तर/69° पूर्व से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के शेष भागों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों से अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी एवं संलग्न दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। जिससे बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने मंडला, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजप झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौ सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पा दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है।