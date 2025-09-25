Rain Alert: 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी ‘भारी बारिश’, 23 जिलों में अलर्ट

एमपी के नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो तीन दिनों में कुछ और जिलों से मानसून की वापसी हो सकती है, हांलाकि आने वाले एक दो दिनों में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर सक्रिय होने की उम्मीद है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बारिश की आशंका जताई जा रही है।