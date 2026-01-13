घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, इन जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे

बता दें कि, बीती रात प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें सबसे कम तापमान शहडोल में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि, दतिया में 5.4 डिग्री, राजगढ़-पचमढ़ी में 5.6 डिग्री, मंडला में 5.9 डिग्री और खजुराहो में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल 9 डिग्री, इंदौर 9.6 डिग्री, उज्जैन 9.4 डिग्री और जबलपुर में 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। इनमें सबसे कम तापमान ग्वालियर में 5.6 डिग्री दर्ज हुआ।