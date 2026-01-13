13 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, इन जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे

Rain Alert In MP : मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 13, 2026

Rain Alert In MP

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी बीच उत्तरी हिस्से में मावठा (बारिश) गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है।

बता दें कि, बीती रात प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें सबसे कम तापमान शहडोल में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि, दतिया में 5.4 डिग्री, राजगढ़-पचमढ़ी में 5.6 डिग्री, मंडला में 5.9 डिग्री और खजुराहो में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल 9 डिग्री, इंदौर 9.6 डिग्री, उज्जैन 9.4 डिग्री और जबलपुर में 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। इनमें सबसे कम तापमान ग्वालियर में 5.6 डिग्री दर्ज हुआ।

इन जिलों में कोहरे का कहर

आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात प्रभावित हुआ। सूबे के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा छाया रहा। जबकि, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, सीहोर में भी कोहरे का असर रहा। वहीं, ग्वालियर-चंबल, रीवा और सागर संभाग में मध्यम कोहरा और तेज ठंड का असर बना रहने की संभवना है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

आने वाली 15 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी हिस्से में मावठा गिरने की संभावना है। इसके बाद एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। वहीं, उत्तरी हवाओं का असर जारी रहेगा, रातें और ठंडी होंगी। अगले कुछ दिनों तक कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, इस दौरान प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने के आसार नहीं है।

13 Jan 2026 09:36 am

