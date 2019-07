मध्यप्रदेश में बारिश से तबाही, मंदसौर में कई मकान गिरे, सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी

भोपाल/मंदसौर. मध्यप्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ( heavy rain in mp ) के बाद हालात फिर से खराब होने लगे हैं। पहाड़ी नदियां फिर से उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं मंदसौर ( Mandsaur ) में भारी बारिश की वजह से कई कच्चे मकान गिर ( houses damaged ) गए हैं। बारिश की वजह से चंचौड़ा में नदी पार कर रहे एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। राजधानी भोपाल में भी रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

दरअसल, मानसून की पहली बारिश के बाद राजधानी भोपाल में भी पिछले दो सप्ताह से बारिश नहीं हुई थी। अब दो दिनों से भोपाल में भी रुक-रुक कर झमा-झम बारिश हो रही है। साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। हालांकि कई इलाकों में नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोगों की जिंदगी नारकीय हो गई है। उन इलाकों में जल-जमाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।

मंदसौर में गिरे घर

बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। लेकिन मंदसौर के लोगों के लिए यह आफत की बारिश है। कई जगहों पर कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मंदसौर के जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा है कि प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। प्रावधानों के अनुसार उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

