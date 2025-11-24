पलटेगा मौसम, ‘चक्रवाती तूफान’ का खतरा ! अगले 21 घंटों में बारिश अलर्ट

विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ हैष अगले 24 घंटे में यह एक डिप्रेशन में बदल सकता है, इसके और 24 घंटे के बाद यह एक तूफान में बदल सकता है। अगले 48 घंटों में यह निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है> नये मौसमी सिस्टम के कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 21 घंटों में इसका असर एमपी के कई जिलों में भी दिखेगा।