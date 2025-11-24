Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पलटेगा मौसम, ‘चक्रवाती तूफान’ का खतरा ! अगले 21 घंटों में बारिश अलर्ट

Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में हलचल तेज हो गई है। यहां एक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आने वाले 48 घंटों में एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है...

2 min read
भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 24, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

Rain Alert:एमपी के भोपाल शहर में ठंड का तीखापन कम होने लगा है। हवाओं की दिशा बदले जाने के बाद शहरवासियों को पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही कड़ाके की ठंड से राहत मिलने लगी है। शहर का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद दिनभर आसमान में छाए हल्के बादलों ने ठंड का अहसास बनाए रखा।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रही मौसमीय प्रणाली के कारण देखने को मिल रहा है। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो सोमवार तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में अवदाब में बदल सकता है। इसके प्रभाव से हवाओं का रुख उत्तरी से हटकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिशा में चला गया है।

चक्रवाती तूफान का असर

विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ हैष अगले 24 घंटे में यह एक डिप्रेशन में बदल सकता है, इसके और 24 घंटे के बाद यह एक तूफान में बदल सकता है। अगले 48 घंटों में यह निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है> नये मौसमी सिस्टम के कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 21 घंटों में इसका असर एमपी के कई जिलों में भी दिखेगा।

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और पारे में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड से राहत जारी रहने की संभावना है। हालांकि सुबह और देर रात हल्की सर्द हवा अभी भी महसूस की जाएगी, लेकिन कड़ाके की ठंड फिलहाल दूर रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड की तीव्रता कम होगी।

फोटो सोर्स: पत्रिका

