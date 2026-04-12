सैनिकों को सिर्फ जैविक फल-सब्जियां- श्रीअन्न देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान

सीएम मोहन बोले- मध्यप्रदेश के लिए शुभंकर हैं रक्षा मंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को मप्र के विकास के लिए शुभंकर बताया। उन्होंने कहा, हाल ही में उनके हाथों रेल कारखाने की नींव रखी गई। अब वे किसानों को नई दिशा देने आए हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। पूरे वर्ष कृषि आधारित उद्योगों व किसानों की बेहतरी के लिए मिशन मोड में काम होगा। उन्होंने कहा, प्रदेश की सिंचाई क्षमता 2002-03 के 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है।