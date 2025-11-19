एमपी महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं रीना बोरासी, बड़ा फेरबदल

रीना बोरासी सेतिया को मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी हैं और साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में इंदौर की सांवेर (Sanwer) विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार तुलसी सिलावट से था। विधानसभा चुनाव में रीना बोरासी को तुलसी सिलावट के सामने 68 हजार 521 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। रीना बोरासी पिछले कुछ वर्षों से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और जनता के मुद्दों को उठाती रही हैं। रीना बोरासी राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में रात्रि प्रवास करवाकर चर्चा में आई थीं।