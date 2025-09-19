एमपी में ई-अटेंडेंस पर बड़ा फैसला, हर जिले के अफसरों से रिपोर्ट लेकर करेंगे समीक्षा

E-attendance - मध्यप्रदेश में ई अटेंडेंस सिस्टम का जमकर विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक इसकी खिलाफत कर रहे हैं। इस पर विभाग ने ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग हर जिले और संभागों के अफसरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट लेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 सितम्बर को अहम बैठक बुलाई है। इसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय, जॉइनिंग और कोर्ट में चल रहे केसेस की भी समीक्षा की जाएगी।