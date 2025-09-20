Patrika LogoSwitch to English

एमपी में सड़कों का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 2 लाख करोड़

MP News: नगरीय विकास विभाग अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से सड़क विकास के काम कराएगा। यह जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे ने शुक्रवार को सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यशाला में कही।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

Roads in MP will be rejuvenated
दो लाख करोड़ से शहर की सड़कों का होगा कायाकल्प (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: प्रदेश में करीब ढाई करोड़ की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। राज्य में लगभग 35 हजार किलोमीटर सड़कें हैं। शहर की सड़कें हाइवेज से अलग हैं। उन पर यातायात का काफी दबाव होता है। इसलिए जरूरी है कि नगरीय सड़कों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। नगरीय विकास विभाग अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से सड़क विकास के काम कराएगा। यह जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे ने शुक्रवार को सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा, इंजीनियर्स सड़क निर्माण तकनीकों को समझें, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

600 इंजीनियर्स जुड़े

सड़क निर्माण तकनीक पर आधारित कार्यशाला में प्रदेशभर की निकायों के 600 इंजीनियर्स जुड़े। इसमें आइआइटी इंदौर और रुड़की के अलावा अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर नई तकनीकों और सुधार पर जानकारी दी।

Published on:

20 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में सड़कों का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 2 लाख करोड़

