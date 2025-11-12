एमपी में 200 करोड़ का रोमांस! दोस्ती, प्यार और फिर…पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

MP News Romance Scam: रूपेश मिश्रा@पत्रिका. डिजिटल अरेस्ट से लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर पत्रिका ने मुहिम छेड़ी। अपराधियों को बेनकाब किया। लोगों को जागरूक किया। हजारों लोग ठगे जाने से बचे। डिजिटल अरेस्ट का पैंतरा कमजोर पड़ने लगा तो अब साइबर ठग ऑनलाइन रोमांस के जरिए रकम हड़पने लगे हैं। हालात को मध्यप्रदेश साइबर सेल की ताजा रिपोर्ट बयां कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक रोमांस स्कैम के जाल में फंसकर बीते जून से अक्टूबर तक पांच महीने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। साइबर ठगी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली टीम की मानें तो हर माह करीब 40 करोड़ की ठगी ‘रोमांस स्कैम’ से की जा रही है। अनुमान है कि एमपी में कुल साइबर ठगी के 40-50त्न उक्त स्कैम से जुड़े हैं।