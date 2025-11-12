Patrika LogoSwitch to English

एमपी में 200 करोड़ का रोमांस! दोस्ती, प्यार और फिर…पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल अरेस्ट के बाद अब रोमांस स्कैम साइबर सेल के पास रोज आ रहीं 20 से 30 शिकायतें, पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा, आप भी रहें सतर्क

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 12, 2025

MP News Romance Scam patrika investigation shocking revealed

MP News Romance Scam patrika investigation shocking revealed

MP News Romance Scam: रूपेश मिश्रा@पत्रिका. डिजिटल अरेस्ट से लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर पत्रिका ने मुहिम छेड़ी। अपराधियों को बेनकाब किया। लोगों को जागरूक किया। हजारों लोग ठगे जाने से बचे। डिजिटल अरेस्ट का पैंतरा कमजोर पड़ने लगा तो अब साइबर ठग ऑनलाइन रोमांस के जरिए रकम हड़पने लगे हैं। हालात को मध्यप्रदेश साइबर सेल की ताजा रिपोर्ट बयां कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक रोमांस स्कैम के जाल में फंसकर बीते जून से अक्टूबर तक पांच महीने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। साइबर ठगी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली टीम की मानें तो हर माह करीब 40 करोड़ की ठगी ‘रोमांस स्कैम’ से की जा रही है। अनुमान है कि एमपी में कुल साइबर ठगी के 40-50त्न उक्त स्कैम से जुड़े हैं।

जानिए क्या है रोमांस स्कैम(Romance Scam)

कथित लड़की लड़के को और कथित लड़का लड़की को प्रेमजाल में फांसता है। शुरुआत इंटरनेट के जरिए दोस्ती से होती है। उसके बाद प्यार और रोमांस से मामला बढ़ते-बढ़ते निवेश कर मोटे मुनाफे का लालच देने तक पहुंच जाता है। कुछ मुनाफा देकर बड़ी रकम ‘दांव’ पर लगवाकर प्यार जताने वाला शख्स लापता हो जाता या हो जाती है। प्रदेश में 20 से 30 शिकायतें रोज रोमांस स्कैम से जुड़ी आ रही हैं। साइबर सेल ने जनवरी-अक्टूबर तक डेटा जांचा तो 35 हजार में से 15 हजार से ज्यादा शिकायतें ‘रोमांस स्कैम’ की मिलीं।

82 करोड़ के वर्चुअल मुनाफे में गंवाए 3.17 करोड़

पत्रिका ने पड़ताल की तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पीड़ित ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि पहले एक लड़की ने उन्हें पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए फोन किया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ते-बढ़ते प्यार में बदल गई। लड़की ने भरोसा जीतकर एक ऐप में 3.17 करोड़ का निवेश करवाया। डैशबोर्ड में 82 करोड़ का मुनाफा दिखाया जा रहा था। एक दिन लड़की गायब हो गई, तब ठगी का पता चला।

फैक्ट फाइल से चौंकाने वाले आकड़े

सतर्क रहें, ठगी से बचें

● किसी से भी सोशल मीडिया पर दोस्ती कर झांसे में आकर निवेश नहीं करें।

● व्यक्तिगत या फाइनेंशियल जानकारी या फोटो किसी के साथ शेयर न करें।

● अनजान नंबरों या डेटिंग ऐप्स प्रोफाइल से आए मैसेज पर भरोसा नहीं करें।

● किसी ऐसे शख्स को रकम न भेजें, जिससे सामने कभी मिले ही नहीं।

● फोटो, जॉब टाइटल और स्टेटसफेक हो सकते हैं। जांच-परखकर प्रोफाइल पर भरोसा करें।

● बातचीत का पैटर्न पहचानें जैसे- फोन/वीडियो कॉल्स से बचना, प्यार/शादी की बातें करना। इससे बचें।

● वीडियो कॉल में अजीब हरकतें पहचानें, जैसे- पलक न झपकना

● कोई पैसे मांगे तो तुरंत चौकन्ने हों जाएं, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, बिजनेस लॉस या कुछ और समस्या।

● धोखाधड़ी होने पर बैंक, डेटिंग ऐप और पुलिस को तुरंत सूचित करें।

cybercrime.gov.in पर या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संदिग्ध गतिविधि को रिपोर्ट करें।

Published on:

12 Nov 2025 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 200 करोड़ का रोमांस! दोस्ती, प्यार और फिर…पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

