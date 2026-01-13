एमपी के शहरों को बड़ी सौगात, नई सड़कों, पेयजल आदि के लिए 5 हजार करोड़ रुपए मंजूर

MP News- मध्यप्रदेश के शहरों की तस्वीर जल्द ही बदल जाएगी। यहां विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रालय में हुई बैठक में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करते हुए इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1133 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना बनाई गई है। मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित सभी सदस्य टैबलेट लेकर आए।