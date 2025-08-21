सावधान! बच्चों में तेजी से फैल रहा ‘RSV वायरस’, 4 लक्षणों को न करें इग्नोर

सामान्य दिनों में जेपी, हमीदिया और एम्स में रोजाना 12 से 13 हजार मरीज आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 16 से 17 हजार तक पहुंच गई है। अकेले जेपी अस्पताल में मरीजों की संख्या 1300 से बढ़कर 1700 से 1800 तक पहुंच गई है। इस समय जेपी अस्पताल का बच्चा वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय बच्चों में वायरल फीवर, सर्दी-खांसी और न्यूमोनिया तेजी से फैल रहा है। इसका एक अन्य कारण वायरल हेपेटाइटिस भी है।