जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर एमपी कांग्रेस में घमासान, दिल्ली की डेडलाइन से पहले नेता नाराज

MP Congress: संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में शहर-जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। रायशुमारी को ताक पर रखकर हुई नियुक्तियों का विरोध जारी है। आने वाले समय में शहर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी। दिल्ली से निर्देश हैं कि तीन महीने में वार्ड से लेकर शहर की कार्यकारिणी बनाई जाए। अध्यक्ष के विरोध के बीच कार्यकारिणी बनाना और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहले असंतुष्टों से समन्वय बनाना होगा। पूर्व अध्यक्ष इसी के चलते अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए थे।