2100 करोड़ में चौड़ा होगा एमपी का यह हाईवे, 77 किमी लंबी सड़क पर सरपट दौड़ेगी कार-बाइक

Highway will be widened in 2100 crores एमपी में यूं तो ज्यादातर जिलों में अनेक सड़क परियोजनाएं चल रहीं हैं पर प्रदेश के एक जिले को तो कई अहम प्रोजेक्ट की सौगातें मिली हैं।