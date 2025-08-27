साहू समाज की तीर्थ दर्शन यात्रा ओंकारेश्वर के लिए रवाना

भोपाल। साहू समाज भोपाल नवयुवक मंडल ने श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, घोड़ा नक्कास से ओंकारेश्वर के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की गई। यात्रा में 251 तीर्थयात्री शामिल रहे। नवयुवक मंडल के उप महामंत्री नितिन साहू ने बताया कि यात्रा को भाजपा प्रदेश महामंत्री और दक्षिण-पश्चिम विधायक भगवानदास सबनानी, समाज के जिलाध्यक्ष रवींद्र साहू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा गाडगे, और साहू समाज भोपाल के अध्यक्ष विजय साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक बंधुओं को नर्मदा स्नान और ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराना है। इस मौके पर जेपी साहू, गब्बर साहू, मुकेश साहू, पिंटू साहू, सुनील साहू, सागर साहू, अमित साहू, निहाल साहू, रोहित साहू, शुभम साहू, नितिन साहू, केतन साहू, बंटी साहू, राहुल साहू, मुकुल साहू, पवन साहू, हेमंत साहू, अजय साहू, नीरज साहू, विशाल साहू, और शेलू साहू भी मौजूद रहे।