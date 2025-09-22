Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

9 दिनों तक 21 घंटे खुला रहेगा ‘सलकनपुर देवीधाम’, 5 बार होगी आरती, ये है Timing

MP News: नवरात्र में रोजाना अलसुबह तीन बजे सलकनपुर देवीधाम मंदिर के पट खुलेंगे और रात 12 बजे बंद होंगे।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 22, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र शुरु हो चुका हैष पर्व को लेकर जिले के सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध मां विजयासन देवीधाम में तैयारी पूरी हो चुकी है। नवरात्र के नौ दिन देवीधाम पर मां विजयासनके दर्शन करने रोजाना 21 घंटे मंदिर का पट खुला रहेगा। मंदिर में पीने का पानी, वाहन खड़ा करने पार्किंग और अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस, प्रशासन का अमला तैनात रहने के साथ ही तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी।

रात 12 बजे बंद होंगे मंदिर के पट

नवरात्र में रोजाना अलसुबह तीन बजे सलकनपुर देवीधाम मंदिर के पट खुलेंगे और रात 12 बजे बंद होंगे। इस दौरान श्रद्धालु मातारानी की पूजा अर्चना, दर्शन कर सकेंगे। रात 12 से 3 बजे यानी तीन घंटे ही मंदिर बंद रहेगा। मातारानी की प्रतिदिन पांच बार आरती होगी। इसमें तीन मुख्य व दो संक्षिप्त आरती होगी।

(सोर्स: सोशल मीडिया)

पहली आरती सुबह 5.30, दूसरी 9.30 बजे, तीसरी 11.30, चौथी संध्या शाम 7.30 व पांचवी श्यान आरती रात 12 बजे होगी। पहले दिन करीब 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। नवरात्र में 200 के आसपास पुलिसकर्मियों की सलकनपुर में ड्यूटी लगाई गई है।

दूर दराज से आते हैं भक्त

सलकनपुर देवीधाम प्राचीन होने से पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। वैसे तो मंदिर में 12 महीने ही श्रद्धालुओं के आने जाने का दौर चलता है, लेकिन शारदीय नवरात्र में उनकी तादात हजारों में रहती है। मंदिर के बारे में कहा भी जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां के दरबार में आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। नवरात्र में पैदल तो कोई वाहन में सवार होकर जयकारें लगाकर मां विजयासन के दरबार में आस्था लिए मत्था टेकने आता है।

सलकनपुर देवधाम पर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो इसे देखते हुए हर जगह सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात रहेगी। करीब 200 से अधिक पुलिस अमले की ड्यूटी लगाने के साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी।- राजेश कहारे, थाना प्रभारी रेहटी

फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

22 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 9 दिनों तक 21 घंटे खुला रहेगा ‘सलकनपुर देवीधाम’, 5 बार होगी आरती, ये है Timing

