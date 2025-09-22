9 दिनों तक 21 घंटे खुला रहेगा ‘सलकनपुर देवीधाम’, 5 बार होगी आरती, ये है Timing

MP News: शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र शुरु हो चुका हैष पर्व को लेकर जिले के सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध मां विजयासन देवीधाम में तैयारी पूरी हो चुकी है। नवरात्र के नौ दिन देवीधाम पर मां विजयासनके दर्शन करने रोजाना 21 घंटे मंदिर का पट खुला रहेगा। मंदिर में पीने का पानी, वाहन खड़ा करने पार्किंग और अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस, प्रशासन का अमला तैनात रहने के साथ ही तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी।