एमपी में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हुआ,भारत सरकार ने दिया ई-गवर्नेंस अवार्ड

Sampada- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश नई पहचान बना रहा है। पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रणी बन चुका है। प्रदेश में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हो चुका है। इसके लिए संपदा 2.0 को भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस अवार्ड दिया है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए मध्यप्रदेश ने इसके साथ ही एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। संपदा 2.0 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है। तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने की श्रेणी- गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग बाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन-में यह सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले साल भी प्रदेश को लास्ट माइल कनेक्टिविटी श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला था।