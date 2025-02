धनकुबेर सौरभ शर्मा मामले की गूंज दिल्ली तक, कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में उठाया करप्शन का मुद्दा

Saurabh Sharma Case Echoed in the Parliament: संसद में गूंजा धनकुबेर सौरभ शर्मा केस, कांग्रेस सांसद अशोक सिह ने राज्यसभा में उठाया एमपी में भ्रष्टाचार का मामला, ED, IT और लोकायुक्त के दुरुपयोग का लगाया आरोप, किसानों की कर्जमाफी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को भी घेरा, जानें क्या बोले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य….