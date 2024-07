‘ऊं’ वैली में एक हजार साल पहले कैसे स्थापित हुआ भोजपुर का शिव मंदिर, वैज्ञानिक भी कर चुके हैं रिसर्च

इसमें भी सबसे खास बात यह है कि शिवलिंग जिस लोकेशन पर स्थित है उसके आसपास ऊं आकार की पहाड़ी है। यानी ओम वैली के बीच में यह शिवलिंग स्थापित है। वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि यह हजारों साल पुरानी एक ओमवैली (om valley bhopal) है, जिसके बीच में भोजपुर का शिवालय बना है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भोजपुर शिव मंदिर ऐसी जगह पर बना है, जिसे सैटेलाइट से देखते हैं तो ओम (ऊं) आकार नजर आता है। इसे ओम वैली नाम दिया गया है। ओम वैली के बीच में भोजेश्वर शिवलिंग है। जबकि उसके एक सिरे पर बसा है भोपाल। भूगोल के जानकार कहते हैं कि बोपाल शहर स्वास्तिक के आकार में राजाभोज ने बसाया था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के मुताबिक हर 24 दिनों के अंतराल पर ये सेटेलाइट भोपाल शहर के ऊपर से गुजरता है। दो साल पहले जब ऐसे ही सेटेलाइट से जब इन इलाकों को देखा जा रहा था तो वैज्ञानिकों को ओम वैली नजर आई थी। आसमान से दिखाई देने वाली ॐ वैली के ठीक मध्य में 1000 वर्ष प्राचीन भोजपुर का शिवमंदिर स्थापित है। परिषद की सैटेलाइट इमेज से ‘ॐ’ वैली के आसपास पुराने भोपाल की बसाहट और एकदम केंद्र में भोजपुर के मंदिर की स्थिति स्पष्ट हुई है।

परिषद के वैज्ञानिक बताते हैं कि डाटा केलिबरेशन और वैलिडेशन के लिए हमें ठीक उस समय ओम वैली का ग्राउंड डाटा लेना पड़ता है, जिस वक्त सैटेलाइट (रिसोर्स सेट-2) भोपाल के ऊपर से गुजरता है। यह सैटेलाइट 24 दिनों के अंतराल पर भोपाल के ऊपर से गुजरता है। इसी से भोपाल और उसके आसपास की जमीनों की तस्वीरें ली जाती हैं।

स्वास्तिक के आकार में बसा है भोपाल

Bhojpur Shiva Temple – A Must See Places Near Bhopal: इतिहासकारों कहते हैं कि राजा भोज कई विषयों के जानकार थे। भाषा, नाटक, वास्तु, व्याकरण सहित अनेक सब्जेक्ट पर 60 से अधिक किताबें भी लिख चुके थे। वास्तु पर लिखी समरांगण सूत्रधार के आधार पर ही भोपाल शहर बसाया गया था। गूगल मैप से वह डिजाइन आज भी वैसी ही नजर आती है।