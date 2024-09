एमपी के 30 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही, कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, घोषित कर दी छुट्टी

एमपी के ऊपर बने ताकतवर सिस्टम के कारण पूरा प्रदेश पानी में तरबतर हो गया है।

भोपाल•Sep 11, 2024 / 08:59 pm• deepak deewan

मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल समेत राज्यभर में जोरदार बारिश का दौर जारी है। एमपी के ऊपर बने ताकतवर सिस्टम के कारण पूरा प्रदेश पानी में तरबतर हो गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, रायसेन, सीहोर, भिंड आदि जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रदेश के कई बांधों के गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है जिससे बाढ़ के से हालात हैं। प्रदेश के करीब ढाई दर्जन जिलों में बारिश ने खासी तबाही मचाई। कई जिलों में बुधवार को स्कूल बंद रहे जबकि दो जिलों में गुरुवार की भी छुट्टी घोषित कर दी गई हैब।