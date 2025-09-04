Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की बढ़ेगी सुरक्षा! उठी मांग

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। दरअसल बीते दिनों जीतू पटवारी पर हुए हमलों ने कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 04, 2025

Jeetu Patwari Attack Case
जीतू पटवारी पर हमले के बाद गरमाई सियासत (Photo Source- patrika)

MP News:मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। दरअसल बीते दिनों जीतू पटवारी पर हुए हमलों ने कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। निवाड़ी जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में जीतू पटवारी पर किए गए हमले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस महानिदेशक के नाम एसपी को ज्ञापन दिया। इसमें जीतू पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा देने एवं प्रदेश में बढ़ते नशे की कारोबार को खत्म करने के लिए कहा गया है।

जीतू पटवारी पर जानलेवा हमला

आवेदन में बताया कि 31 अगस्त को रतलाम प्रवास के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) पर अज्ञात लोगों द्वारा एकत्र होकर हिंसक माहौल बनाया गया एवं उन पर जानलेवा हमला किया गया। जीतू पटवारी पर पूर्व में भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश नशे का गढ़ बन चुका है, हर रोज नए नशे के उद्योगों की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वहां से करोड़ों रुपए की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नशे के खिलाफ अभियान जुडे हुए हैं। उनका प्रयास है कि हमारा प्रदेश नशे से मुक्त हो हमारा प्रदेश उड़ता प्रदेश ना बन सके इसके लिए निरंतर आंदोलन करते हैं।

ये थे मौजूद

ज्ञापन देने के दौरान अमित राय, मनोहर सिंह यादव, नरेंद्र खरे, बलवीर सिंह, विमलेश राय, धीरेंद्र खरे, शैलेंद्र दांगी, रत्नेश द्विवेदी, मनोज दांगी, प्रवेंद्र अहिरवार, दीपक बरार, दीनदयाल, अनिकेत सिंह दांगी, प्रदीप तिवारी मौजूद रहे।

04 Sept 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की बढ़ेगी सुरक्षा! उठी मांग

