कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की बढ़ेगी सुरक्षा! उठी मांग

आवेदन में बताया कि 31 अगस्त को रतलाम प्रवास के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) पर अज्ञात लोगों द्वारा एकत्र होकर हिंसक माहौल बनाया गया एवं उन पर जानलेवा हमला किया गया। जीतू पटवारी पर पूर्व में भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश नशे का गढ़ बन चुका है, हर रोज नए नशे के उद्योगों की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वहां से करोड़ों रुपए की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नशे के खिलाफ अभियान जुडे हुए हैं। उनका प्रयास है कि हमारा प्रदेश नशे से मुक्त हो हमारा प्रदेश उड़ता प्रदेश ना बन सके इसके लिए निरंतर आंदोलन करते हैं।