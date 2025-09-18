एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों की सेलरी पर संकट, सर्विस बुक ने लगाया बड़ा अड़ंगा

Service book - मध्यप्रदेश में सरकारी अमले की सेलरी पर नया संकट आ गया है। उनके वेतन पर सर्विस बुक ने अड़ंगा लगा दिया है। कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन पाने के लिए इसे अपडेट कराने को कहा गया है। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आधार सेवा केंद्रों पर कर्मचारियों, अधिकारियों की भीड़ लग रही है। आधार के ऑनलाइन स्लॉट फुल हैं। राज्य शासन द्वारा संशोधन के बाद सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का डेटा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि आईएफएमएस पोर्टल पर फीड किया गया है। इस वजह से सरकारी अमले की सर्विस बुक की अपडेेशन की यह कवायद की जा रही है।