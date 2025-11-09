भोपाल में आधा दर्जन लकड़ी की टालों में भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा दमकलें आईं

Bhopal Fire- एमपी की राजधानी भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई है। आगजनी की यह घटना पात्रा पुल के पास हुई। करीब आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। इसपर काबू पाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा दमकलें लगी हैं। सुरक्षा के लिए भारत टॉकीज क्षेत्र की बिजली बंद करा दी गई है। लकड़ी और फर्नीचर से जुड़ा सामान रखा होने से आग तेजी से भड़की। भीषण आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। मौके पर अफरातफरी मची है। दुकानदार अपनी सामग्री किसी भी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं।