भोपाल में आधा दर्जन लकड़ी की टालों में भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा दमकलें आईं

भोपाल

भोपाल में आधा दर्जन लकड़ी की टालों में भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा दमकलें आईं

Bhopal Fire- भोपाल में लकड़ी की टालों में लगी आग बुझाने कई दमकलें आईं

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 09, 2025

Bhopal Fire- एमपी की राजधानी भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई है। आगजनी की यह घटना पात्रा पुल के पास हुई।

भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई

Bhopal Fire- एमपी की राजधानी भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई है। आगजनी की यह घटना पात्रा पुल के पास हुई। करीब आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। इसपर काबू पाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा दमकलें लगी हैं। सुरक्षा के लिए भारत टॉकीज क्षेत्र की बिजली बंद करा दी गई है। लकड़ी और फर्नीचर से जुड़ा सामान रखा होने से आग तेजी से भड़की। भीषण आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। मौके पर अफरातफरी मची है। दुकानदार अपनी सामग्री किसी भी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

रविवार को पात्रा पुल की लकड़ी के टालों में आग लग गई। करीब 6 टालें इसकी चपेट में आ गईं। देर शाम करीब 7.30 बजे आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। दुर्घटनास्थल भोपाल रेलवे स्टेशन के बहुत पास होने से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भारत टॉकीज क्षेत्र की बिजली बंद करा दी है।

करीब दो दर्जन दमकलें मौके पर

आग पर काबू पाने के लिए करीब दो दर्जन दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं। संकरे रास्ते और भीड़भाड़ होने से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। मुख्य सड़क पर ही जाम की स्थिति है। कुछ लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालकर जाम हटाने की कवायद की।

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

Published on:

09 Nov 2025 09:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में आधा दर्जन लकड़ी की टालों में भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा दमकलें आईं

