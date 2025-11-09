भोपाल में आधा दर्जन लकड़ी की टालों में भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा दमकलें आईं

भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई
Bhopal Fire- एमपी की राजधानी भोपाल में लकड़ी की टालों में भीषण आग लग गई है। आगजनी की यह घटना पात्रा पुल के पास हुई। करीब आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। इसपर काबू पाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा दमकलें लगी हैं। सुरक्षा के लिए भारत टॉकीज क्षेत्र की बिजली बंद करा दी गई है। लकड़ी और फर्नीचर से जुड़ा सामान रखा होने से आग तेजी से भड़की। भीषण आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। मौके पर अफरातफरी मची है। दुकानदार अपनी सामग्री किसी भी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
रविवार को पात्रा पुल की लकड़ी के टालों में आग लग गई। करीब 6 टालें इसकी चपेट में आ गईं। देर शाम करीब 7.30 बजे आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। दुर्घटनास्थल भोपाल रेलवे स्टेशन के बहुत पास होने से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भारत टॉकीज क्षेत्र की बिजली बंद करा दी है।
आग पर काबू पाने के लिए करीब दो दर्जन दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं। संकरे रास्ते और भीड़भाड़ होने से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। मुख्य सड़क पर ही जाम की स्थिति है। कुछ लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालकर जाम हटाने की कवायद की।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग