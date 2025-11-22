एमपी में 15 दिन से कड़ाके की ठंड, आज इन 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert : पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर खासा दिखाई देने लगा है। हालात ये हैं कि, करीब आधे महीने से यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर दर्ज हुई, जबकि नरसिंहपुर में दिन का मौसम असामान्य रूप से ठंडा रहा। रात के समय भी कई जिलों के तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई। वहीं, मौसम विभाग ने आज शनिवार को भी भोपाल और इंदौर के साथ साथ प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।