एमपी में भयानक सर्दी, 18-19-20 नवंबर को 26 जिलों में तीव्र Cold Wave की चेतावनी

● भोपाल: सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 8:30 के बाद लगने के निर्देश।

● इंदौर: मंगलवार से जिले के स्कूल सुबह 9 बजे से लगाने के निर्देश।

● ग्वालियर: डीईओ का आदेश, सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगे कक्षा 5 तक से स्कूल। 12 वीं तक के सुबह 8.30 के बाद लगेंगे। 20 नवंबर से आदेश लागू।

● राजगढ़/ब्यावरा: कड़ाके की ठंड के चलते कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे के बाद संचालित होंगे।

● खंडवा: जिले में पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल सुबह 8.30 बजे के बाद लगाने के निर्देश।

● बुरहानपुर. मंगलवार से सभी स्कूल सुबह 9 बजे से लगाने के आदेश।

● झाबुआ: जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से लगाने के आदेश।